Celkový návrh rozpočtu města Bílina na rok 2021 je tedy sestaven jako schodkový, saldo má činit 50 milionů, vykryjí ho rezervy města z minulých let. Návrh rozpočtu zveřejnila bílinská radnice v pondělí na úřední desce města. V komentáři návrhu se píše, že v roce 2021 budou Bílinští hospodařit bez úvěrů a veškeré plánované investice zvládne radnice financovat z vlastních zdrojů.

Město chce příští rok investovat do škol, peníze mají jít na opravy chodníků, opravy a výstavbu nových parkovišť, také do cyklostezek. Nemalé peníze potečou do sportovních zařízení, také hřbitova, a třeba na opravu fasády základní umělecké školy. Peníze Bílina hodlá investovat i do další modernizace nemocnice.