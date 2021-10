Covid zastavil provoz základní školy Za Chlumem v Bílině. Aktuální nepříjemnou situaci škola zveřejnila po podzimních prázdninách během víkendu na webových stránkách a také facebookovém profilu, aby se informace dostala co nejdříve rychle mezi rodiče.

Školáci v rouškách. Ilutrační foto. | Foto: Deník / Attila Racek

„Na základě probíhajícího testování bylo zachyceno množství případů pozitivity na covid-19, a to jak mezi žáky, tak mezi zaměstnanci školy. Z tohoto důvodu je celá základní škola rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena, a to do 12. listopadu,“ sdělila za vedení školy o víkendu ředitelka Barbora Schneiderová. Vzhledem k počtu nakažených není škola schopna zajistit distanční výuku. Pro žáky budou k dispozici individuální úkoly a připraven plán učiva. Bližší informace má škola pro rodiče na stránkách.