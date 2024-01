Bílina dá milión korun na vylepšení města dle návrhů občanů. Kdo podá nejlepší?

Až do 30. dubna letošního roku mohou lidé v Bílině podávat návrhy na vylepšení života ve městě. A to v rámci 3. ročníku participativního rozpočtu. Minulý rok město zaplatilo dle návrhu lidí vytvoření Krakonošovy zahrady v Pohádkovém lese, byla opravena brána do Bořeňské zahrady a instalovány nové cvičební prvky v parku u DDM. Co to bude letos?

Město Bílina | Foto: Deník/Petr Málek