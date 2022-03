V Bílině se dozvěděli, že mají mít čtyři funkční kryty. Realita je jiná, nejsou

/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ V Bílině by podle webu Hasičského záchranného sboru měly být čtyři funkční kryty civilní obrany (CO). Realita je ale jiná. Podobně to je v dalších částech okresu. Důvod? Drtivá většina těchto podzemních míst totiž přešla po převratu v roce 1989 do soukromého vlastnictví a v dnešní době už slouží jinému účelu. Diskotéky, sklady, komerční dílny nebo třeba parkoviště. Po začátku války na Ukrajině ale lidé čím dál více řeší, kam se v případě útoku na Česko budou moci schovat.

Nádraží Bílina - ilustrační foto. | Foto: Deník/Roman Nešetřil

V případě seznamu krytů civilní ochrany jsou lidé odkazování na web Hasičského záchranného sboru České republiky. Jenže jak se ukazuje, informace tohoto charakteru tam nejsou příliš aktualizované. Prakticky všechny kryty vybudované v 70. a 80. letech minulého století postupně přešly do soukromého vlastnictví. Výjimkou není ani Bílina. I tam lidé v souvislosti s děním na Ukrajině bombardují radnici dotazy, kam by se měli běžet schovat v případě války. Zdroj: DeníkSeznam by potřeboval aktualizovat. Pro město Bílina byly odkazované informace ohledně čtyř "funkčních" krytů CO novinkou. Protože se množily dotazy obyvatel na toto téma, zjišťovalo si vedení radnice přesné informace. „V Bílině skutečně kdysi kryty civilní ochrany byly. Dlouhou dobu ale již takto nefungují, mají soukromé majitele, nebo byly rekolaudovány pro jiné využití a jako kryty tedy nemohou být využity,“ píše vedení města Bíliny na svém webu. Jak to tedy s kryty v Bílině reálně je? Jeden z nich dříve fungoval na adrese Studentská 699 – ústředna. Kapacita tam byla 50 osob. Podle informace z radnice byl ale vyřazen z evidence v březnu 2015 pro nevyhovující stav kanalizace, vzduchotechniky, dveří, poklopů a nouzových úniků. Jako úkryt by měly sloužit také vymezené prostory ve výpravní budově na nádraží v Bílině. S kapacitou 90 osob. Realita? Prostor byl vyřazen v březnu 2015 kvůli porušení stability podzemního krytu. V seznamu je také ústřední stavědlo u kolejí v Bílině s kapacitou 50 osob, zejména jako přechodné úprkové místo pro zaměstnance drah. Prostor byl rovněž vyřazen v roce 2015 pro nevyhovující stav kanalizace, vzduchotechniky, dveří, poklopů a nouzových úniků. Navíc zde proběhla demolice vertikální výstupní šachty. Místo, kde se schovávali, chvíli po útěku vybouchlo. Uprchlíci líčí své anabáze Větší kryt byl označen v bílinské nemocnici. V tomto případě ale příliš dostupných informací není. Vyřazen ze seznamu měl být už v roce 2006, dokumenty k tomu byly v archivu už skartovány. Důvod, proč jsou na webu hasičů vedeny jako stálé kryty civilní ochrany, město bohužel nezná. Odpověď na toto téma Deník nezískal ani z centrály Hasičského záchranného sboru. Jasné je jedno. Budování a udržování stávajících krytů bylo ze strany českého státu v minulosti vyhodnoceno vzhledem k dlouhodobým mírovým stavům jako nepotřebné, drahé a neefektivní. Ještě v době fungování okresních úřadů se celá řada krytů udržovala. Postupně ale přecházela tato státem registrovaná místa do soukromého sektoru. Jako "provizorní bezprostřední úkryt" v případě náletu lze využít jakýkoliv sklepní prostor, a to v panelovém, rodinném nebo jiném domě.