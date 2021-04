Dobrá zpráva pro cestování modrými autobusy v Bílině. Ceny jízdenek v bílinské městské hromadné dopravě zůstanou pro cestující další dva roky ve stejné výši.

MHD v Bílině. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Málek

Radní se rozhodli cenu pro cestující nenavyšovat, i když náklady na dopravu rostou. Navýšení pokryjí zdroje v rozpočtu města. Jízdenka v bílinské MHD stojí nyní deset korun. Děti, studenti do 26 let a senioři do 70 let platí dvě koruny. Senioři nad 70 let, kteří vlastní průkazku, mají jízdné zdarma.