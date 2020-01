Zdravotnické zařízení patří městu, které do modernizace dává nemalé peníze postupně už řadu let. Pokračovat v tom vedení radnice hodlá i letos. „Ve schváleném rozpočtu pro Hornickou nemocnici s poliklinikou pro letošní rok počítáme s částkou 5,5 milionu korun. Z toho na první etapu prací na kanalizaci půjde 3,5 milionu, 400 tisíc na dokumentaci spojenou s chystanou modernizací ORL a kožní ambulance. Přibližně milion máme vyčleněný na různé dílčí opravy,“ uvedla starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová.

Město ale nedává peníze pouze do budov. „Postupně zkvalitňujeme také poskytované služby, a to formou novějších a spolehlivějších technologií,“ zmínil za nemocnici Vojtěch Novák.

Už fungují nové ambulance v oblasti interny a kardiologie. Lidé mohou navštěvovat onkologickou poradnu s mamografem. Modernizovány v rámci toho byly přilehlé toalety pro pacienty a čekárny. Lepší zázemí dostal i personál.

Ovce jako terapie

Jednou z nejnovějších atrakcí v areálu nemocnice je přístřešek pro chov ovcí kamerunských. Projekt má sloužit pacientům pro terapii, přístupný je i pro veřejnost. „Takzvaná animoterapie je založená na kontaktu člověka a zvířete, může zmírnit stres nebo rozvíjet motoriku,“ konstatovala při zahájení provozu starostka Bíliny. Ovečky se narodily začátkem loňského roku.

„Pocházejí z velkého stáda a na nový domov si postupně zvykají. Čím déle tu budou, tím více si zvyknou na přítomnost lidí, nechají se krmit z ruky nebo pohladit,“ doplnil Pavel Rais, který se o „zvířecí lékaře“ stará.

Výběh mají u dětského hřiště poblíž lůžkových oddělení. Pacienti tam buď dojdou, nebo jim pomůžou zdravotníci. Město za pořízení živé atrakce včetně výběhu zaplatilo půl milionu korun, z toho 200 tisíc korun poskytla Nadace ČEZ.

Vedení bílinské radnice i čelní představitelé nemocnice myslí také na seniory. Plánem do budoucna je výstavba domova důchodců, který by mohl být v bezprostřední blízkosti nemocničních budov. Pokud si totiž chtějí nyní místní senioři užít pohodové stáří v klasickém domově důchodců, musejí kvůli tomu opustit své město. Takové zařízení zatím v Bílině chybí.

Zatím stop stav

Radnice o výstavbě vlastního zařízení uvažuje už několik let. Zároveň ale panují obavy, že by senioři na bydlení v domově důchodců neměli peníze. „Kraj by nás v tomto směru sice zařadil do sítě sociálních služeb, ale na provoz by nedal ani korunu. Museli bychom to hodně doplácet z rozpočtu města. Nyní je totiž v této oblasti až do odvolání ze strany státu stop stav,“ připomněla starostka Zuzana Schwarz Bařtipánová. Výstavba domova důchodců tak zatím zůstává ve výhledu města do dalších let.