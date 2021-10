V zadní části areálu Hornické nemocnice s poliklinikou v Bílině panuje stavební ruch. Rozběhly se tu práce na výstavbě nového parkoviště.

Hornická nemocnice s poliklinikou Bílina. | Foto: Deník / Zdeněk Traxler

Podle informace z bílinské radnice tu vznikne 37 nových parkovacích míst z takzvaného Ecorasteru. Což je vysoce zatížitelný a trvale udržitelný systém zatravňovací mřížkové dlažby s funkcí přirozeně zadržovat dešťovou vodu. Stavba, kterou pro město zajišťuje Stavební a obchodní společnost Most, by měla být dokončena do konce listopadu.