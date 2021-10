Bílina nechce opravovat starou plaveckou halu, novou navrhnou architekti

Opravit starou plaveckou halu by bylo drahé, proto se vedení Bíliny přiklání spíše k investici do nového sportovního areálu. Radnice se chce poradit s architekty, aby nová stavba zapadla do koncepce celého Žižkova údolí. Právě tam stávající krytý bazén už téměř padesát let stojí. Jak by měl nový objekt s okolím vypadat, by mohla naznačit architektonická soutěž, kterou chce město vyhlásit.

„Nová hala by se hodila. Pamatuji si, jak jsem se kdysi učil plavat v prakticky novém bazénu. To už ale uplynulo hodně vody. A komunistická hala stále stojí,“ komentoval vizi města na modernizaci sportovního zařízení senior Pavel z bílinského sídliště Za Chlumem. O plavecké hale se diskutovalo v zastupitelstvu. Jeho členové se shodli na tom, že rekonstruovat stávající halu z roku 1973 se nevyplatí, a proto ji čeká demolice. Stavba nové je ale v nedohlednu. Odvislé to bude na dostupnosti peněz. Generální rekonstrukce sportovního areálu by podle propočtů vycházela zhruba na 150 milionů korun. Podle zastupitelů by bylo lepší za takové peníze postavit nový moderní areál. „A na tom jsme se nakonec shodli. Přiklonili jsme se k tomu, že bude lepší postavit novou halu, i když to bude finančně možná o něco náročnější,“ uvedla místostarostka Bíliny Marcela Dvořáková. Jít v tomto případě cestou architektonické soutěže radnici doporučila podle místostarostky městská architektka. Radnice teď bude hledat někoho, kdo soutěž zajistí. Černá skládka na zarostlé louce v Proseticích zmizela, staví tam market Přečíst článek › Součástí předložených studií od architektů má být také budoucí podoba areálu bývalého termálního koupaliště vedle plavecké haly, které už řadu let nefunguje. „Co udělat s touto plochou zatím nevíme, možnosti dalšího využití by nám mohli navrhnout architekti v rámci soutěže,“ řekla už před časem, kdy se o projektu mezi zastupiteli hovořilo, starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová. S velkými atrakcemi nepočítají Budoucí vize Žižkova údolí s plaveckou halou a přilehlým nefunkčním koupalištěm se projednávala v Bílině už v minulosti při sestavování strategického plánu rozvoje města. V dostupném dokumentu se píše, že je potřeba s areálem něco udělat. „Má-li být toto zařízení do budoucna konkurenceschopné nabídce aquacenter v Mostě a Teplicích, je nutné jej výrazně zlepšit. Cílem opatření je proto modernizovat plaveckou halu zejména v oblasti technologického zázemí a vnitřních prostor s cílem zvýšit jak efektivitu jejího provozu, tak zároveň uspokojit potřeby místních obyvatel,“ stojí v dokumentu. „Součástí opatření je rovněž oživení a rehabilitace prostoru termálního koupaliště instalováním zařízení pro volnočasové aktivity (např. lanové centrum, jungle arena, lezecká stěna, pumptracková dráha) s možností využití části prostoru Historickým spolkem pro jejich akce,“ zní dřívější strategie města. Podle místostarostky Dvořákové pro Bílinu ale postačí, když bude v hale kvalitní plavecký bazén. Žádné velké tobogány a finanční náročné vodní atrakce.



