Informaci o průběhu příprav vzalo na vědomí zastupitelstvo na svém posledním zasedání. Architektonická studie má mít dvě části, týkat se má objektu plavecké haly a přilehlého termálního koupaliště. A to v celkovém rozsahu demolice stávajícího objektu plavecké haly, výstavby nové a navazující úpravy okolí. Stávající krytý bazén v ulici Žižkovo údolí, který je z roku 1973, je už ve špatném stavu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.