Mládež bude mít v severozápadních Čechách další atraktivní prostor pro sportování. Město Bílina vybralo v tendru specializovanou firmu, která do dvou let postaví za téměř dvacet milionů korun moderní skatepark na okraji sídliště Za Chlumem. Bílina provozovala starší skatepark v areálu sídlištní základní školy, ale v roce 2019 musela nevyhovující sportoviště zavřít kvůli nebezpečí úrazů.

„Dříve jsme měli skatepark z jednotlivých částí, ale ten už se rozpadl, a tak jsme vymýšleli, jak by měl vypadat nový, a vyšla z toho nejlépe jednolitá betonová vana. Je to nejmodernější a nejlepší pojetí skateparku, co teď existuje, a časem k tomu bude dobudována horolezecká stěna,“ řekla starostka Zuzana Schwarz Bařtipánová.

Radnice podle ní reagovala na dlouhodobou poptávka po skateparku. Ten vznikne na svažitém travnatém pozemku vedle garáží, kde je parkurové a workoutové hřiště. Skatepark v dolíku pod sídlištěm by podle starostky neměl rušit místní obyvatele. Chystaná stavba je v souladu s územním plánem, který nenabízí moc parcel na rovině.

Výstavba skateparku začne podle časových možností zhotovitele, měla by trvat jeden rok a skončit nejpozději v květnu 2025. „Dneska se staví skateparky i v malých městech. V Bílině bude trošku odlišný, ale jedná se o standardní sportoviště,“ sdělil Radomír Teichmann, jednatel společnosti Mystic constructions, která skatepark postaví a která se od roku 1996 na tyto stavby zaměřuje. Bílinský skatepark bude podle Teichmanna specifický tím, že vznikne ve svahu, což si vyžádá větší terénní úpravy, které zaberou dost času. Termín dokončení díla v roce 2025, který se může laikům zdát příliš vzdálený, nelze podle jednatele zkrátit i proto, že firma je kapacitně vytížena jinde. Tým, v němž jsou aktivní jezdci na skateboardu, postavil v Ústeckém kraji skateparky například v Teplicích, Kadani, Mostě, Ústí nad Labem, Hrobčicích či Chomutově. Do soutěže o výstavbu skateparku v Bílině se jiná firma nepřihlásila.

Větší bezpečnost a pohyb dětí

Skatepark by měl motivovat děti k pohybu venku a zároveň zvýšit bezpečnost v ulicích. „Hlavně mladší kluci a holky, kteří navštěvují nízkoprahové kluby v Bílině, milují jízdu na bruslích a freestyle koloběžkách. Určitě jim chybí bezpečný prostor, kde by neohrožovali jízdou sebe nebo druhé. Nejčastěji teď jezdí po chodníku, na silnici. Vybudování nového skate parku v Bílině vítáme,“ uvedla Anna Škrípalová, koordinátorka služeb pro děti a mládež bílinského pracoviště neziskové organizace Člověk v tísni.

Škrípalová upozornila, že město v uplynulých letech nechalo postupně vybudovat několik workoutových hřišt, víceúčelových sportovišť i parkourové hřiště, ale skatepark je vhodně doplní. „Taková místa jsou pro život ve městě určitě přínosem, setkávají se tu a seznamují lidi bez ohledu na věk, sociální status, vzdělání, čistě na základě společných zájmů,“ dodala koordinátorka.

Na skatepark se těší například 23letý Daryl Gažo, který bydlí v sousedním Mostě a v bílinském sídlišti Za Chlumem pracuje. „Bude to určitě paráda,“ řekl skateboardista, který chce do Bíliny za sportem jezdit, protože v Mostě betonová vana není. „Jízda ve vaně je hladká. Když jezdíte na asfaltu, tak to brzdí kolečka a jste pomalejší,“ vysvětlil mladík, který dělá skateboarding od malička. Nejprve jezdil s kamarády po ulicích, ale po výstavbě skateparku v mosteckém parku Šibeník se přesunul tam. Podle něj nové zařízení v Bílině přiláká i lepší jezdce, kteří by mohli uspořádat závody.

„Škoda, že to tady neudělali dřív. Než skatepark postaví, bude mi 28 let. Ale určitě tam rekreačně zajdu, protože mi to chybí,“ povzdechl si 25letý Tomáš, který bydlí na sídliště Za Chlumem a kdysi využíval skatepark ve škole. „Když jsem byl mladší, tak jsem tam chodil, protože mi nic jiného nezbývalo. Bylo tam jen základní vybavení, nic extra, takže dost kluků, co tu skejtovali, jezdilo jinam,“ řekl místní rodák. Podle něj novinku uvítá i mládež z okolí. „Lidi na to čekají. Teď jezdí třeba u Lidlu nebo u Alberta, a to nejsou ideální místa. Skatepark bude samozřejmě dobrý, protože betonový základ je priorita,“ poznamenal skateboardista.

Z rozhovorů Deníku s obyvateli sídliště vyplynulo, že skatepark vidí spíše jako přínos. „Mladí potřebují nějaké sportoviště, aby se mohli vyřádit a nedělali venku lumpárny,“ řekla 70letá Hana, která bydlí u školy a zažila starý skatepark.

„Postavit nový je moc dobrý nápad. Určitě bude využívaný. A hlučnost? Té se neobávám, hlavně, aby si děti měly kde hrát,“ uvedl jeden z nájemníků v paneláku, který stojí nejblíž ke stavebnímu pozemku, zhruba 100 metrů od něj. „Pod námi bydlí kluk, který jezdí s kamarády na koloběžkách a pro něj bude výhoda, že nebude muset jezdit někam daleko,“ dodal nájemník.

Skatepark bude mít více částí

Ženy, které na sídlišti uklízejí veřejná prostranství, se obávají jen většího nepořádku a vandalismu. „Je těžké odhadnout, jestli to bude dělat hluk, který bude lidem vadit. Uvidíme při provozu,“ svěřila se dělnice zametající ulici nad garážemi.

Podle krajské hygienické stanice by provozem skateparku neměly být překračovány hygienické limity pro hluk v denní době. „Směrem k nejbližší obytné zástavbě je skatepark utopený v terénu a obehnán opěrnou stěnou 4,1 metru vysokou, která bude zároveň sloužit jako protihluk,“ uvedli hygienici ve svém závazném stanovisku ke stavebnímu řízení. Projekt bílinského skateparku posuzovali podle podobného areálu Gutovka v Praze.

Design skateparku v Bílině by měl podle projektantů uspokojit každého návštěvníka. „Snažili jsme se o to, aby design pokryl požadavky pro momentální trend všech skateboardistů. Proto jsme do skateparku zakomponovali jak streetovou, tak bazénovou část. Samozřejmě se obě části dají v jízdě kombinovat,“ uvádí v dokumentaci zakázky. Areál má být vhodný i pro jezdce na kolech BMX. Podmínky užívání určí provozní řád. Projekt zahrnuje i osvětlení, ale o menší intenzitě, protože v noci nebude skatepark v provozu. Vstup do skateparku bude bezbariérový.

Stavět má také Litvínov

Ze sousedních měst chce postavit nový skatepark Litvínov. Původně měl nahradit opuštěný tenisový dvorec mezi sportovní halou a Koldomem, ale ze záměru sešlo. Nyní se jedná o využití volného palouku za garážemi mezi ulicemi V Březinkách a Vrchlického. Starý skatepark v areálu Lomská je zrušený.

Litvínovští aktivisté dlouhodobě upozorňují, že mládež nemá možnost věnovat se skatatebordingu či ježdění na koloběžkách ve vyhovujících podmínkách. „Často proto dochází k tomu, že mladí jezdí na různých schodištích a podobně,“ upozornil loni Petr Globočník, který se žákovským parlamentem ZŠ Litvínov-Hamr doporučoval v rámci participativního rozpočtu pořídit do výstavby skateparku alespoň mobilní skatepark. Nápad ale nezískal dostatek hlasů ve veřejné anketě.