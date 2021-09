O případných změnách ve využití těchto ploch se bude teprve jednat. Autokemp už patří městu a je součástí koupaliště. Co se týče Pohádkového lesa, tak se jedná o odpočinkovou zónu na okraji města. Ročně sem zavítají tisíce návštěvníků. Po cestě při procházce lesem zde lidé "potkávají" řadu pohádkových postav vyrobených ze dřeva.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.