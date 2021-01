Pokud potřebujete vyřídit nový řidičský průkaz, nejezděte teď do Bíliny.

Platný řidičský průkaz. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Štěrba Martin

Radnice z personálních důvodů omezila provoz této agendy. Přepážka pro vyřízení řidičských průkazů je až do pátku 15. ledna uzavřena. Řidičský průkaz je možné si pouze vyzvednout, a to po telefonické dohodě s vedoucím odboru dopravy na tel. čísle 720 942 855. Pro ostatní záležitosti ve věci řidičských průkazů můžete využít jakékoliv jiné pracoviště obce s rozšířenou působností, například Teplice, Most, Litvínov nebo Louny.