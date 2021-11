Vše začalo minulý týden, kdy se na škole objevil první pozitivní případ. Od té chvíle se tu nákaza začala šířit jak lavina. Vedení školy muselo z nařízení hygieny školu uzavřít. „Už od začátku října jsme ve škole vnímali vyšší nemocnost, jak u žáků, tak u učitelů. Hodně učitelů i dětí marodilo. Delší dobu jsme měli poloprázdné třídy, často jsme děti posílali domů,“ říká ředitelka školy Barbora Schneiderová. Vzniklá situace pro ni není vůbec jednoduchá. „Přes týden už pracuji 20 hodin denně, nespím. Snažím se odpovídat na všechny dotazy a zajistit chod školy a zároveň sledovat, co se děje na sociálních sítích. Neméně náročné je to pro zaměstnance. Vlastně pro nás přestala existovat jakákoliv pracovní doba, neproběhly žádné prázdniny,“ dokresluje vypjatost situace. V její škole je vysoké procento žáků ze sociálně slabých rodin.

Barbora Schneiderová, ředitelka ZŠ Za Chlumem Bílina.Zdroj: Se souhlasem Barbory SchneiderovéKdo první ohlásil pozitivitu na covid-19? Učitelé, nebo rodiče žáků?

První pozitivitu jsme oficiálně zaregistrovali v pondělí 25. října odpoledne, další pak v úterý, nicméně jsme už měli podezření. V jeden den se potvrdila pozitivita jak u zaměstnance, tak u dvou žáků. Škola kontaktovala hygienu a společně jsme se domluvili na postupu.

A ten byl jaký?

Ještě ten den večer jsme veškeré údaje o druhém stupni a dvou třídách prvního stupně předali hygieně a informovali jsme rodiče přes web a sociální sítě. Nabídli jsme telefonické konzultace, komunikovali jsme přes všechny možné platformy. Ihned jsme informovali zřizovatele. Velkou oporou nám byla hygienička Poláčková, která s námi od začátku komunikuje, zařídila speciálně pro nás otevřené testovací centrum pro naše žáky i zaměstnance. Tohle byl velmi důležitý krok. Mnoho našich rodičů by nezvládlo se objednat, zajistit si testy a podobně. Zafungovali také učitelé a asistenti, mimo svou pracovní dobu komunikovali s rodiči, vysvětlovali, telefonovali, mimobílinským zajistili registraci, ještě večer někteří přišli do práce a zvedali se mnou telefony, připravovali organizaci a pomáhali vyplňovat tabulky pro KHS tak, aby k testování a trasování došlo co nejrychleji. V tu dobu jsme si ještě mysleli, že se děti v pondělí otestované do školy vrátí a škola bude plně fungovat. To se změnilo v sobotu, kdy se začaly objevovat výsledky testů druhého stupně a zaměstnanců. To už bylo jasné, že školu neotevřeme.

Kolik máte v současné době pozitivních dětí a těch v karanténě? Kolik učitelů z pedagogického sboru?

Víme zhruba o 60 pozitivních, nicméně ještě není ukončeno testování, některé rodiny na testování nedojdou a o některých nevíme. V současné době je v karanténě celá škola s výjimkou očkovaných dětí i zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že nyní je možné karanténu sedmý den s negativním testem ukončit, skončila už druhému stupni, neočkovaným zaměstnancům a dvěma třídám prvního stupně. Tedy těm, kterým vyšel negativní test. Přesto doporučujeme, aby se všichni maximálně izolovali. To ohnisko tady je a neznamená, že když je někdo nyní negativní, že tomu tak bude i nadále.

Dostáváte informace o jejich zdravotním stavu?

Ano, máme o tom informace.

Tušila jste hned od začátku, že by to mohlo být tak masivní?

Nevěřila jsem, že by to mohlo být až v takovém rozsahu. Zastávám ale názor, že by mělo docházet k pravidelnému testování a rodičům i zaměstnancům jsem toto při příznacích doporučovala. Nařídit to ale nemohu. Sama se pravidelně testuji. Jsem sice očkovaná, ale považuji to za důležité a zodpovědné vůči mně samotné i mému okolí.

Je zavřená celá škola. Jak velký zásah to je do běžného školního roku?

Jakýkoliv výpadek je zásahem do školního roku. Nejen kvůli učení, ale hlavně kvůli socializaci, vzájemným vztahům, nutnosti režimu. Naši školu navštěvují děti ze sociálně vyloučené lokality. Málokdo z nás si dokáže představit podmínky, v jakých některé děti žijí a co všechno prožívají. Za poslední dva roky došlo k prohloubení rozdílů mezi dětmi. Velkému množství dětí hrozí školní neúspěch, objevují se obrovské kázeňské problémy.

Zdroj: DeníkKdy se vrátí žáci do školy?

Všichni žáci se vrátí 15. listopadu. Je tu ale naděje, že alespoň některé třídy budou moci už dříve do školy. Ohniskovou dezinfekci máme skoro hotovou. Uvidíme, jaké budou výsledky druhého kola testování, tedy prvního stupně. Jsme v denním kontaktu s hygienou, o všem mluvíme a hledáme nejvhodnější řešení.

Funguje školní jídelna?

Školní jídelna byla vydezinfikována už před víkendem. Všechny zaměstnankyně jsou očkované a otestované. Nádobí prochází dezinfekcí a kuchyně také. Nabídli jsme tedy obědy, jak zaměstnancům, tak rodičům. Ulehčí jim to situaci.

Nabídlo vám pomocnou ruku město jako zřizovatel?

Ano. Od počátku jsme v kontaktu. Město nám nabídlo pomoc s testováním, služby městské policie a OSPODu, zapůjčení ionizátorů, v případě nutnosti i personální pomoc. O situaci se od začátku zajímají. Komunikace funguje nadstandardně, nejen v tomto případě.

Jak zvládáte obrovský tlak, který na vás logicky v těchto dnech jako na ředitelku celého zařízení dopadá?

Je to náročné a chvílemi jsem si připadala jako ve zlém snu. Nicméně věřím, že to zvládneme. Musíme. Mám kolem sebe skvělý, i když nyní oslabený tým. Mnoho lidí z mého okolí nám nabídlo pomocnou ruku, to mě těší. Ozvali se i přátelé, které jsem neviděla několik let a nabídli nám podporu. Oslovil nás také Člověk v tísni, který pomáhá s doučováním, ale i s vysvětlováním situace rodičům. Pro rodiče je to náročné, situace se několikrát změnila, museli se v tom zorientovat. Rodiče nám věří, děti taky, obracejí se na nás i v mimoškolních otázkách. Situaci bohužel také komplikuje množství dezinformací, a to jak o očkování a o nemoci jako takové.

Děkujeme za rozhovor, ředitelce i celému pedagogickému sboru v této nelehké situaci držíme palce.