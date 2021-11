Škola prostřednictvím svých webových stránek oznámila, že zemřela jedna členka z covidem-19 nakažené skupiny pedagogického sboru. „S velkou lítostí a bolestí oznamujeme, že zesnula jedna z našich zaměstnankyň a blízkých kolegyň. S ohledem na rodinu a blízké v současné chvíli nebudeme více sdělovat, vzpomínku zveřejníme během tohoto týdne,“ napsala ředitelka školy Barbora Schneiderová.

U školy vznikne vzpomínkové místo. Svíčky bude podle ředitelky možné položit a zapálit v prostoru okolo "bazénu" v předním atriu školy.

Krajská hygienická stanice uzavřela školu na konci října, protože se mezi dětmi a učiteli nekontrolovaně šířila nákaza covid-19. „Na základě probíhajícího testování bylo zachyceno velké množství případů pozitivity na covid-19, a to jak mezi žáky, tak mezi zaměstnanci školy. Z tohoto důvodu je celá základní škola rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena, a to nejméně do 12. listopadu,“ sdělila na konci října po přerušení výuky ředitelka Barbora Schneiderová.

Vzhledem k počtu nakažených není škola ani schopna zajistit distanční výuku. Pro žáky jsou k dispozici individuální úkoly a připraven plán učiva. Před víkendem už bylo 60 nakažených dospělých a dětí ze školy. V karanténě kvůli tomu skončilo přes 600 lidí.

Epidemie s příchodem zimy zrychluje. V Ústeckém kraji leží v nemocnici stovka nakažených covidem. Nejhorší je aktuálně situace na Lounsku a Teplicku, naopak nejméně případů je na Děčínsku. Podle odborníků je ale i tam jen otázkou času, kdy čísla poletí nahoru.