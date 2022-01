Radní v Bílině podpořili boj proti covidu, respektive testování pro zjištění nemocných. Schválili totiž smlouvu o výpůjčce prostor bývalé kanceláře Městského úřadu v Bílině v Želivského ulici.

Testování, ilustrační snímek. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Dohoda je uzavřená s plzeňskou společností Electrolyte. Jinak kancelářské prostory tak budou v této době sloužit jako odběrová místnost pro testy na covid-19. Pokud sem budete chtít zajít na testy, zapište si otvírací dobu centra: od pondělí do pátku v časech od 8:00 do 12:00 a 12:30 až 17:00, v sobotu i neděli pak od 8:00 do 14:00 hodin bez nutnosti objednání.