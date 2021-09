ČEZ Teplárenská informovala o operativní odstávce teplé vody, ke které dojde od úterý 7. do středy 8. září v lokalitách napojených na horkovod, tedy na Pražském Předměstí II, v SUNNu a centru města. V této souvislosti lze zmínit, že někteří dodavatelé tepla už ohřáli lidem radiátory v domácnostech. A to v důsledku studeného počasí v předminulém týdnu. Topná sezona tak v některých městech už začala, dříve, než bývá obvyklé.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.