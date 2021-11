V ulici Liptická, Na Větráku a Fišerova v Bílině by mohly být ve středu 3. listopadu dopoledne problémy s dodávkou pitné vody do domácností.

Pitná voda - ilustrační foto. | Foto: Deník

Severočeské vodovody a kanalizace zaznamenaly v této lokalitě Mosteckého předměstí havárii na vodovodu. A právě oprava porušeného provozního zařízení si vyžádá během středečního dopoledne částečné přerušení dodávky vody. Náhradní zásobování prostřednictvím cisterny nebude. Oprava je plánovaná na čas od 10 do 12 hodin. Pak by voda měla do domácností opět nabíhat.