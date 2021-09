Skupinka vodáků si dala v sobotu 18. září dostaveníčko u mostu v Ohníči. Nasedli do lodí a vydali se po proudu přes Lysec, Velvěty, Rtyni až do Malhostic. Tam pak měli další program v rámci vodáckého kempu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.