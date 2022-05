Dnes takováto klasická dopolední bistra z Teplicka vymizela. Nahradily je podniky, kde je možné si dát teplý párek, koupit obložený chlebíček nebo vypít rychlou kávu podávenou s kouskem něčeho sladkého na talířku, nicméně ale daleko více se tato rádoby bistra specializují na klasické obědy. K posezení, na stojáka a nebo si nechat karbanátek s kaší zabalit do krabičky s sebou.

Názvem Teplické Bistro zůstal věrný dřívější době stravovací podnik v Josefské ulici v teplické části Trnovany. Nabízí rychlé pořízení obědů servírovaných u výdejního pultu. Zákazníky má. „Občas tam chodím. Je to taková rychlovka. Vydají, já to sním a odcházím. Oproti třeba restauraci. Tam jdu, když mám více času na jídlo a vyžaduji větší pohodlí a komfort,“ uvedl k tématu Radek Svoboda z Teplic. Pracuje jako zedník a polední pauzu má časově omezenou. „Navíc se mi nechce v montérkách ušpiněných od cementu chodit do klasické restaurace,“ podotknul.

V podobném stylu jako Teplické Bistro funguje Bistro a řízkárna U Mastné huby, které rovněž v lokalitě Trnovany nabízí zákazníkům pokrmy klasické české kuchyně. Rovněž vydávané u pultu dle objednávky z nabídkového cedule umístěné na zdi. Zákazníci si jídlo pak snědí u stolu v podniku, nebo si ho odnesou s sebou k pozdější konzumaci.

Asijské bistro Nikola v Teplicích.Zdroj: Deník/Petr Málek

Teplice jsou hodně asijské. Prakticky z každé ulice v centru města je cítit typická vůně asijské kuchyně, rýže a koření. Bistra v tomto stylu dokonce přibývají. Nově je v posledních letech třeba na Luně, už delší dobu mimo centrum města funguje v Proseticích. Uprostřed lázeňského města jich je ale nejvíce. Restaurace tohoto typu přibyly v posledních letech na pěší zóně Krupská. Tam chodí na jídlo i lidé z nedalekého městského úřadu a dalších firem v centru města. „Chutná mi tam kachna s rýží, dávám si kuřecí s rýží nebo někdy stačí polévka,“ řekla Ladislava Hotrapová. K vyhlášenému v tomto oboru patří v Teplicích bistro Nikola na Tržním náměstí. Z malého stánku uprostřed tržnice se nedávno přesunul provoz do větších prostor do přízemí jednoho z domů na obvodu náměstí.

Alternativou pro rychlé stravování jsou gastronomické části vymezené v obchodních centrech. Fast foody fungují v Galerii, Fontáně i v srbické Olympii.

Staré pravidlo v gastronomické branži ale říká, že pokud se chce někdo najíst v klidu a s obsluhou, je klasická restaurace jistota. Většinou jsou tam ale podávaná jídla o pár korun dražší. I když v poslední době i restaurace nabízejí různá cenově zvýhodněná polední meníčka.