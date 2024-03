V sobotu 9. března se konaly bleší trhy v Prádelně v ulici J. V. Sládka v Teplicích. Podle pořadatelů se akce vydařila. Další bude v dubnu.

Z akce bleší trh v Teplicích, v Prádelně, Sládkova ulice. | Foto: Se svolením Evy Kreps

Jak sobotní akci vnímala organizátorka Eva Kreps?

"Dorazil rekordní počet návštěvníků, hlavně v dopoledních hodinách. Jsem ráda, že začínáme být konečně vidět. Bleší trhy organizuji druhým rokem, ale takovou návštěvnost nepamatuji. Od poslední akce jsem si slíbila, že návštěvníky budu počítat, ale to se ještě před samotným otevřením sobotního blešího trhu stalo prakticky nemožné," líčí organizátorka.

Návštěvníci podle přicházeli k místu konání už půl hodiny před začátkem. "Prodejci nebyli ještě zdaleka připraveni a už jim návštěvníci brali věci z krabic. Tipuji tedy 200 návštěvníků a to beru jako střízlivý odhad. Dle zpětné vazby byli prodejci spokojeni a dostala jsem i plno pozitivní zpětné vazby od návštěvníků," podotýká Eva Kreps, která má s podobnými akcemi své zkušenosti.

"Snažím se to vždy organizovat tak, abychom uspokojili co největší cílovou skupinu. Děti si mohly u stolečku malovat. Nebo si na swapu hraček vyměnit hračku, se kterou si doma již nehrají, třeba za jinou. Rodiče si tak mohli ve větším pohodlí prohlédnout nabízené zboží. Pro návštěvníky bylo připraveno i malé občerstvení," popisuje zpětně sobotní průběh organizátorka.

"Určitě se setkávám i s negativní zpětnou vazbou. I já sama vnímám, že jsou věci, které je potřeba vychytat. Na nich budeme určitě pracovat. Například někteří registrovaní prodejci bez předchozího upozornění nedorazili a to vytvořilo hluchá místa, která mohla být s přehledem zaplněna těmi, kteří se registrovali později a už jsme je z kapacitních důvodů museli odmítat," vypočítává z organizačního zákulisí Eva Kreps.

A vize do budoucna? "Přála bych si, aby byl bleší trh v Prádelně 1330 vnímán jako oslava sousedských vztahů, příležitost setkat se a popovídat si. Tento pocit zažívám během trhů velmi často. Zastavuji se s návštěvníky v diskuzích a vzájemně si doporučujeme tipy na jiné bleší trhy nebo akce v okolí apod. Dále se mi to pravidelně vyplňuje v komunitě prodejců, se kterými trávím část dne a pokaždé se nám daří vytvořit báječnou atmosféru. Chtěla bych udržet koncept trhu tak, že to bude právě místo pro sousedy, kteří se chtějí zbavit nevyužitých věcí doma a dát jim druhou šanci."

Další bleší trh by měl být v dubnu.

