Do druhého kola senátních voleb na Teplicku postoupili Hynek Hanza (ODS) a Jan Schiller (ANO 2011).

Jasného vítěze mělo první kolo senátních voleb na Teplicku. Ve volebním obvodu č. 32 vyhrál s velkým náskokem kandidát ANO a dosavadní hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller. Do druhého kola spolu s ním postoupil kandidát ANO, senátor a náměstek primátora Teplic Hynek Hanza (ODS).

Už od počátku sčítání se vykrystalizovala vedoucí dvojice. Jan Schiller se nakonec po celou dobu sčítání držel nad 40 procenty hlasů, Hynek Hanza na něj ztrácel kolem 10 procent. Schiller nakonec získal 41,32 procenta hlasů (10 234 hlasů), Hanza 25,46 procenta (6307 hlasů). Třetí skončil Jiří Řehák (SEN 21) s 20,77 procenty (5146 hlasů).

„Prohrál jsem ve volbách do Senátu i do kraje. Děkuju všem, kteří mi věřili, a zvláště těm, kteří mi pomohli. Na analýzy je asi brzy, ale jedno je jasné, i když jsem se já i Spojenci určitě dopustili mnoha chyb, voliči ANO a antisystémových stran u nás výrazně převažují. Netuším, co s tím, ale gratuluju všem zvoleným zastupitelům, i budoucímu zvolenému senátorovi ve druhém kole na Teplicku,“ vyjádřil se Jiří Řehák.

close info Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín zoom_in Současného hejtmana za ANO i kandidáta na senátora Jana Schillera už zpovídají novináři.