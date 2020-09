„Teď na vás budu hnusná,“ upozornila sestřička těsně před tím, než zajela kvůli výtěru špejlí s vatou do nosu a nosohltanu. „Nelhala, tyčinkou zajela hluboko do nosu. Tomáš Řepka by možná po podobné zkušenosti na místě, kde se testovalo, vzteky urval sprchu. Já vydržel,“ popisoval vyšetření František Bílek z Teplic, který si jedním takovým testem prošel na vlastní kůži. Přečtěte si, kde a jak testují. Kolik to stojí. Mluvili jsme o aktuální situaci s hygieničkou Evou Poláčkovou. A máme i další příběhy a postřehy z ulic. Co lidem v tuto chvíli radí praktická lékařka. Jak to vypadá v AGC, největší firmě na Teplicku. Více v článku.

Za nepříjemný označil výtěr na jaře také primátor Teplic Hynek Hanza. „Až mi z toho vyhrkly slzy,“ říkal. Naopak pro teplickou studentku Janu, která se nechala otestovat z vlastní vůle v létě před cestou do zahraničí, to nikterak zatěžující nebylo. „Nějak zvláště nepříjemné mi to nepřišlo. Trochu to zabolelo, ale nic hrozného,“ konstatovala. Všechny jejich testy byly negativní.

Odběrová místa jsou stále v permanenci. Na Teplicku jsou dvě. V teplické nemocnici v pavilonu J, a nebo v AeskuLab v Duchcovské ulici v témž městě. V obou případech berou samoplátce. V nemocnici vyšetřují i na žádanky od hygieniků.

V AeskuLab, kde při negativním testu obdržíte rovněž mezinárodní potvrzovací certifikát, nelze zaplatit kartou. „Připravte si proto hotovost, která se co nejvíce blíží částce za test 1 756 korun. Výsledek vám sdělíme do 48 hodin. Současná praxe ale ukazuje, že se to stíhá i dříve,“ sdělila operátorka odběrového centra společnosti AeskuLab.

Podle teplické epidemioložky Evy Poláčkové překročil v okrese počet onemocnění od března hranici sta případů. Jedna žena s kovidem zemřela. „Příčinou ale nebyl tento vir. Žena měla dlouhodobé onkologické zdravotní problémy. Její tělo v důsledku toho bylo hodně oslabeno, takže se snáze nakazila,“ zmínila.

V okrese bylo ke čtvrtečnímu poledni (10. září) evidováno 36 aktuálně nemocných lidí. Podle Poláčkové vyhasíná ohnisko v FK Teplice. Hygiena sleduje také situaci v AGC, kde se nemoc objevila. Jak to tam aktuálně vypadá, Deníku sdělil Libor Sehnal, personální ředitel AGC Flat Glass Czech. "V současné době evidujeme 3 pozitivní případy COVID-19. Jde o zaměstnance z jedné směny v jednom z našich závodů. Po oznámení prvního nemocného zbytek směny okamžitě přešel na domácí karanténu. Po testech jsou pozitivní 2 z nich. Zbylí 3 lidé z této skupiny jsou v současné době s negativními výsledky v domácí karanténě. Tato situace nijak nezasáhla výrobu společnosti, kterou i nadále zajišťujeme standardním způsobem. V rámci naší společnosti pracuje v Řetenicích na 600 zaměstnanců."

Kromě Covid-19 se začíná mezi lidmi objevovat i klasická chřipka. Podle praktické lékařky Ireny Moravíkové by ti, kteří u sebe pocítí nějaké příznaky onemocnění dýchacích cest, jako je kašel, bolest v krku, zvýšená teplota či horečka, nebo průjmového onemocnění (bolesti břicha, časté vodnaté stolice), neměli panikařit. Lékařka radí se v takových případech obrátit především na svého praktického lékaře. Nejlépe tedy zatelefonovat nebo napsat. Lékař pak dle pohovoru posoudí, jak se bude dále postupovat.

Jako prevenci před šířením koronaviru Ministerstvo zdravotnictví nařídilo od tohoto týdne nošení roušek ve všech uzavřených prostorách. Tedy i v obchodech. V Penny v teplické části Prosetice se rozčilovala ve čtvrtek dopoledne venku jedna z žen, když ji ostatní upozornili, že dovnitř musí jen s rouškou. „A co mám dělat, když ji u sebe zrovna nemám? Potřebuji koupit jen rohlíky na svačinu pro dceru. To jako kvůli tomu musím do města, tam si koupit někde roušku a pak mohu jít sem do krámu?“ běsnila.

Odběrová místa:



Nemocnice Teplice, Duchcovská 962

Kdy? Úterý, středa, čtvrtek od 8 do 12 hodin

Za kolik? 1 756 Kč samoplátce, nebo vyšetření na žádanku

Jaká je čekací doba na vyšetření? Do dvou dnů.

Jaká je čekací doba na výsledek? Do 48 hodin, spíše méně



AeskuLab k.s., Teplice, Duchcovská 53

Kdy? Pondělí a pátek od 12 do 14 hodin

Za kolik? pouze samoplátce 1 756 Kč, včetně mezinárodního certifikátu (pouze hotově)

Jaká je čekací doba na vyšetření? Dle rezervačního systému, nejčastěji však hned v nejbližší pracovní době.

Jaká je čekací doba na výsledek? Do 48 hodin, spíše méně