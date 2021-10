Botanická zahrada Teplice připravila na poslední říjnový víkend podzimní tvořivé dílny. Návštěvníci, kteří v sobotu 30. nebo v neděli 31. října přišli do botanické zahrady si mohli vyrobit podzimní dekoraci do vázy či k zavěšení na zeď v domácnosti.

Tvořivé podzimní dny v Botanické zahradě Teplice. | Foto: Deník/Petr Málek

Během dvou posledních říjnových dnů zavítaly do areálu na úpatí Písečného vrchu v Teplicích desítky lidí. Ne všichni využili programu v dílničkách. Někteří se přišli podívat na venkovní expozici, případně do skleníků. Řada lidí ale přišla s cílem zapojit se právě do podzimního tvoření.