„Rádi bychom umožnili návštěvníkům plně porozumět tomu, co u nás mohou vidět. A protože naneštěstí nemáme takovou kapacitu, aby každý návštěvník dostal svého osobního průvodce v podobě vzdělaného botanika, rozhodli jsme se sáhnout po digitální variantě, která toto lidem ve výsledku nabídne," říká ředitel Botanické zahrady Teplice Petr Šíla.

"V kostce tu mluvíme o spolupráci s novou rychle rostoucí aplikací SmartGuide, díky které by si návštěvník zahrady mohl projít celý areál bez jakéhokoliv doprovodu, ovšem s tím, že i přesto by věděl, na co přesně se dívá. Stačil by mu k tomu chytrý telefon, sluchátka a internet (to poslední je již v celé zahradě pro návštěvníky k dispozici," dodává ředitel k novince v Botanické zahradě Teplice.

Botanická zahrada v digitálním světě

Aplikace SmartGuide se pracovníkům zahrady v tomto ohledu zdála jako ideální. "Než to ale rozjedeme takříkajíc naplno, začneme zlehka, s jednou trasou s jedním průvodním textem,“ zmiňuje ještě ředitel zahrady Petr Šíla.

Právě zmíněnou počáteční trasu vedoucí skrze skleníky si budou moct návštěvníci nanečisto vyzkoušet a své osobní dojmy a připomínky ke zlepšení pak mohou posílat na e-mail prohlidky@botanickateplice.cz. Tím se tak stanou oněmi beta testery a přispějí ke vzniku funkčního digitálního audio průvodce naší zahradou.