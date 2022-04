„Expozice prochází úpravou a zpevněním svahu, který byl sešlapán při obnově konstrukce lávky. Mimo to se objevila díra v tropickém jezírku, a tak bude nutná i jeho úprava kvůli únikům vody,“ přiblížila provozní technička Lucie Černá. Prohlídky tu ale probíhají.

Krajský botanický areál na úpatí Písečného vrchu v Teplicích už přivítal jarní počasí. V subtropickém skleníku jsou teď k vidění kvetoucí chladnomilné orchideje a ve skleníku se sukulenty opět po roce kvete strelície.

Pro tamní zahradníky znamená jaro spoustu práce. „Vyséváme nové trvalky a letničky do venkovní expozice. Návštěvníci se i letos budou moci těšit na rozkvetlou expozici jižní Afriky s gazániemi, nerenkami či starčky,“ popsal kurátor zahrady Jan Ptáček.

Botanická zahrada Teplice připravila na jaro několik akcí pro školní skupiny i širokou veřejnost. Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Teplicích proběhl nedávno Den Země. Další akci tu zahradníci chystají na 18. května. „Tento den bude ve znamení, kdy se necháme fascinovat rostlinným světem,“ pozval zájemce ředitel Petr Šíla.

Cílem akce nazvané Den fascinace rostlinami je nadchnout co nejvíce lidí po celém světě a zavést je do tajů botaniky, zahradnictví, zemědělství a lesnictví. „Botanická zahrada Teplice si na tento den připravila aktivity pro školy. Žákovské skupiny se nemusí předem registrovat. Stačí přijít k nám do zahrady, kde bude připraven program s ukázkou rostlin ze zázemí. Pro dospělé návštěvníky máme na odpoledne naplánovanou speciální komentovanou prohlídku,“ nalákal ředitel.

Botanickou zahradu ročně navštíví v průměru 30 tisíc lidí. Výstavní skleníky zaujímají plochu 2 700 metrů čtverečních. Zásobní skleníky o rozloze 1 750 metrů čtverečních nejsou veřejnosti přístupné. Přístupná je pestrá venkovní expozice.