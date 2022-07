Ilegumova divadelní společnost tu odehrála představení pohádky Malé mořské víly. Je to novinka, kterou botanická zahrada letos zavedla. Na stránkách teplického botanického areálu o tom informuje ředitel Petr Šíla. "Nedávno jsme avizovali zaměření environmentální výchovy na malé děti. A kde jinde hledat poučení než v pohádkách,“ uvedl.

Po představení byly připraveny pro děti výtvarné dílny, kde si každý zájemce vyrobil loutku – masožravku. Dětem se pak líbila i možnost si osobně prohlédnout všechny loutky, které hrály představení. Divadelní společnost nebyla v zahradě určitě naposledy. Avizoval to principál společnosti. „Rádi opět zavítáme do botanické zahrady s dalším divadelním představením. Třeba hraným v džungli, aby to bylo autentické a hodně botanické,“ zmínil Jakub Hojka, principál a herec Ilegumova divadelní společnosti.