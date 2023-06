Nové expozice a pavilony. Botanickou zahradu v Teplicích čeká rozvoj. Koncept počítá s tím, že v budoucnu lidé nebudou zahradu obcházet, ale půjdou například při cestě z Janáčkových sadů přímo přes zahradu rovnou na Písečák. Na dalším rozvoji botanická zahrada spolupracuje s renomovaným pražským studiem Olgoj Chorchoj. Podívejte se na výsledek práce. Takto by jednou mohl celý areál vypadat. Od roku 2019 tam téměř zdvojnásobili návštěvnost a mají další vyšší cíle.

Koncept rozvoje Botanické zahrada Teplice | Foto: Se souhlasem Botanické zahrady Teplice

Teplická botanická zahrada je od roku 2019 čím dál tím více oblíbená. Podle ředitele unikátního areálu v Ústeckém kraji Petra Šíly si jen za loňský rok sbírky prohlédlo o více než 70 % návštěvníků, než tomu bylo v průměru za posledních 15 let. Tempo růstu pokračuje i v prvním pololetí letošního roku. Aby zahrada udržela krok s moderním světem, začala na komplexním rozvoji spolupracovat s renomovaným pražským studiem Olgoj Chorchoj.

„Vybudujeme moderní botanickou zahradu se vším všudy - od nových expozic a vzdělávacího pavilonu, po moderní mobiliář pro návštěvníky. Nový areál spojí městský veřejný prostor s naší zahradou," uvedl k tomu ředitel.

Kdy, kam, za kolik? Užijte si výlet a nenechte se překvapit vstupným

Na světě už je prvotní studie rozvoje areálu. Ta počítá s vybudováním nového vzdělávacího pavilonu s výhledem na Doubravskou horu a Milešovku. Postupně bude probíhat obnova a přemodelování stávajících venkovních expozic, vytvoří se nová vodní plocha se vzdušným pavilonem. Celý areál pak budou moct návštěvníci postupně obejít a dojte také k propojení s přilehlými Janáčkovými sady.

Už v příštím roce botanická zahrada vybuduje nový technický vjezd, který vychází z představené studie. Do 2 let by organizace ráda získala stavební povolení pro výstavbu nového pavilonu.

„Botanická zahrada je místo protnutí zeleně a architektury. Snažíme se stávající stav ještě více zklidnit jemným a elegantním tvarem navržených pavilonů a také návštěvníky ještě více vtáhnout do světa rostlin nově navrženými komunikacemi, průhledy a místy k zastavení,“ říká Michal Froněk, zakladatel studia Olgoj Chorchoj.