Botanická zahrada šlápne do propagace. Chce zvýšit popularitu i návštěvnost

Botanická zahrada v Teplicích musí patřit k vyhledávaným zónám ve městě, a to mnohem více než nyní. Proto je potřeba ji dostat hlouběji do povědomí veřejnosti, avšak zároveň z ní neudělat masovou atrakci, která by omezovala její odborné poslání. Takový úkol dostal od vedení města nový ředitel botanického areálu Petr Šíla.

Botanická zahrada v Teplicích. Ilustrační foto | Foto: Deník/Zdeněk Traxler

„Pro mě osobně je to rozhodně výzva," říká nový ředitel. Jak zahradu více zatraktivnit? Má s tím zkušenosti? Má pro to zahrada potenciál? Kdo je Petr Šíla? "Svojí kvalitou patří teplická zahrada mezi botanickou špičku v republice. Toho je možné velmi dobře využít,“ zmínil Šíla. Novou inspiraci pro splnění cílů hodlá nový ředitel hledat v podobných zařízeních nejen v České republice, ale také v zahraničí. „Chystám se třeba do Německa,“ podotkl muž, který do čela zahrady nastoupil na sklonku minulého roku. Nový ředitel Určité zkušenosti v oblasti cestovního ruchu Šíla má. Do botanické zahrady přišel v závěru roku z pozice ředitele městské organizace v Oseku, kde měl na starosti sportovní a kulturní vyžití místních lidí a také právě podporu turistického ruchu. „Dosavadní zkušenosti samozřejmě využiji,“ řekl směle. Na nového ředitele vypsalo město loni konkurz. „Pro mě osobně byl pan Šíla na doporučení výběrové komise jasnou volbou. Jako jeden z mála adeptů se byl předem seznámit s botanickým areálem a hodně o něm věděl. Představil i nápaditou vizi do budoucna,“ komentoval výběr primátor Hynek Hanza. Potenciál tu je Botanická zahrada má podle něj velký potenciál dlouhodobě přispívat ke kvalitě života ve městě i k rozvoji turismu. Dosavadní propagace ale spíše pokulhávala. Na rozdíl od odborného života areálu. V tom byl Šílův předchůdce Jiří R. Haager mužem na svém místě. Starosta srbických hasičů Karel Maule: Chci dětem předávat své zkušenosti Přečíst článek › Jiří R. Haager vybudoval nový areál do posledního záhonku. Proto se i nadále bude starat o botanický život turisticky atraktivního místa v Teplicích. „Pan Haager miluje rostliny, vybudoval celou zahradu a k ní tým pracovitých a kompetentních pracovníků. Jsem rád, že v zahradě zůstává. Má na starost odbornou část organizace jako botanik, takže v tomto směru je tedy zachována naprostá kontinuita. Zároveň v něm mám ale také skvělého glosátora a oponenta všech důležitých kroků, což je nesmírně cenné,“ pochválil svého předchůdce nový ředitel. Kromě dřívějšího působení v Oseku je Petr Šíla už několik let předsedou Trautzlovy umělecké společnosti. „V rámci naší práce pečujeme o rozvoj kulturního života v regionu. Pořádáme koncerty a další kulturní akce, vydáváme hudbu, překládáme knihy,“ dodal k aktivitám, do kterých je nový ředitel teplické botanické zahrady zapojený. V listopadu loňského roku završila Trautzlova umělecká společnost pod jeho vedením jeden z dosud největších projektů, kterým byl hudební doprovod České národní pouti do Říma v rámci oslav výročí 30 let od kanonizace svaté Anežky a Sametové revoluce. V sobotu hrají Teplice se Žižkovem. Na zápas platí permanentky Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu