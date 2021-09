Podle informace ředitele botanického areálu Petra Šíly je sraz zájemců před vstupem do foyer. "Maximální kapacita je 15 osob a nezapomeňte respirátor. Na prohlídky není umožněna rezervace míst. Dotazy můžete směřovat na e-mail prohlidky@botanickateplice.cz ," vzkazuje ředitel. Není nutné se prokazovat platným "covid-pasem", pokud není ve skupině více jak 20 osob. Komentovaná prohlídka skleníků se při návštěvě zahrady nepřiplácí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.