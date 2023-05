Během dvou dní kradl ve třech domech v okolí Botanické zahrady v Teplicích 52letý známý recidivista.

Nejprve se hodinu po půlnoci vloupal do společných prostor bytového domu, kde prošmejdil garáž a chodbu domu. "Neobjevil však nic kromě páru sportovní obuvi, kterou si odnesl. Poté se přesunul do vedlejší bytovky, kde opět „vypátral“ jen pár dámských bot. Do třetice přelezl plot na pozemek rodinného domu, kde vlezl do garáže a odsud odcizil motorovou pilu, aku vrtačku a aku šroubovák," uvedla mluvčí policie Ilona Gazdošová.

O týden později si již vyslechl za tyto skutky obvinění z krádeže a poškození cizí věci. Jelikož již byl v loňském roce zloděj potrestán obecně prospěšnými pracemi v rozsahu 200 hodin a k nápravě to nevedlo, putoval recidivista rovnou do vazební věznice. Zde si počká na rozsudek o jeho dalším trestu.

