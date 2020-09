Víkend z části propršel, což ovlivnilo návštěvnost akce. Lidé mohli ochutnávat dobroty například z Burger bistro choosy, JJ gril Bill, bistra Patyzón či Imrveré. Vstup byl zdarma.

Burger street festival se konal o víkendu u teplické Olympie. Z části propršel, což ovlivnilo návštěvnost. | Foto: Deník / Petr Málek

Jedním z těch, kdo přišel ochutnat, byl Michal Chrdle. "Mají to tu dobré, škoda toho počasí," řekl. Maso v černé housce si od stánku odnášel v sobotu Jiří Petrák. "Jsem na to zvědavý, nikdy jsem nic takového neměl," uvedl, než se zakousl do obrovského burgeru.