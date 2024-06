Burger street food festival hostila o víkednu OC Olympie na Teplicku. U stánků byly fronty na objednání a následně na výdej. Kuchaři se u grilů nezastavili. Maso v různých kombinacích, bulky různých barev a chutí. Takový byl festival jídla u obchodního centra na Teplicku.

Burger street food festival, OC Olympie, Teplice, 15. června 2024 | Video: Deník/Martin Košťál

V gastronomickém městečku mohli od pátku do neděle návštěvníci ochutnat na 50 variací burgerů. Festival jídla centrum naplánovalo až do nedělního odpoledne. Princip street festivalu bylo ochutnání co možná nejrozmanitějších burgerů. A to se povedlo.

Na své si přišli milovníci klasiky v podobě hovězích burgerů v různých variací, příznivci vepřového masa, kachního, ale i telecího a všech dalších myslitelných druhů masa. O své nepřišli ani vegetariáni. Bezmasé burgery už jsou běžnou součástí nabídky. Stejně jako bezlepkové varianty.