Po slyšení posledního svědka-studenta soud líčení odročil na 8. června, kdy ve věci plánuje rozhodnout.

Obžaloba klade muži za vinu, že souložil s dětmi pod patnáct let. A to navíc s těmi, které mu škola svěřila k dozoru. Zneužil přitom svého postavení, důvěryhodnosti a vlivu. Prokazatelně celkem ve čtyřech případech muž sex po dívkách chtěl. A to v budově školy na akcích po vyučování, jejichž součástí byly i hry na schovávanou potmě či přespání na gymnáziu. Ale také na mimoškolních vícedenních akcích v přírodě. Sexuální obsah měly také konverzace učitele s dívkami na Messengeru. Na dívky tlačil, aby ho masírovaly, posílaly mu nahé fotky přes Facebook, bral si je na klín, osahával je.

Ve dvou případech dosáhl svého a navázal s dívkami dlouhodobější intimní vztah. S jednou z nich dokonce po dobu pěti let, kdy jí na začátku bylo třináct. Další bylo na začátku tříletého vztahu jedenáct. K sexu učitele a obou dívek došlo podle obžaloby i v nářaďovně tělocvičny, na chlapeckých toaletách či v učebně první třídy. Pedagog se už dříve přiznal. Hrozí mu deset let vězení. Obžalovaný rozporoval pouze záměrné osahávání jedné z žákyň v autě na jedné mimoškolní akci. Právě především k tomuto spornému, i když v rámci celé obžaloby bagatelnímu bodu se dnes vedlo dokazování.

