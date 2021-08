Dělníci sice mají rekonstruované místo obehnané provizorní plátěnou stěnou, zvědavcům procházejícím okolo ale práce v mimořádně odkrytém korytu otevřenými vjezdy na stavbu neutečou. Méně radosti tato „atrakce“ dělá lidem bydlícím v okolí. Podle některých otevřený tok v teplých dnech zapáchá. Dle mínění dělníků na stavbě si ho ale stěžovatelé zřejmě pletou se stokou a zápach si pletou s "vůní" vycházející z kanálů. Žádný velký zápach přímo z odkrytého potoka necítil přímo u stavby ani redaktor Deníku, který se tam byl podívat.

Podle zástupců Povodí Ohře je takový stav dočasný. Po opravě bude potok opět zakrytý, místo nad betonovým tubusem se změní na zažitý chodník. „Účelem stavby je rekonstrukce stávajícího profilu zakrytého potoka Bystřice, součástí jsou i obnovy zpevněných ploch. Rozměry profilu zůstanou zachované,“ uvedl technický ředitel Povodí Ohře Jan Svejkovský.

Na investiční akci se finančně spolupodílí i město Teplice. „Během šesti etap prací bude nejen zpevněn kryt koryta potoka, ale přijdou na řadu i přilehlé komunikace včetně obnovy veřejného osvětlení,“ zmínil mluvčí města Robin Röhrich.

Řada Tepličanů ani neví, že jim pod nohama v této části města teče potok. „Chodím tudy často, ale vůbec jsem netušil, že pod zemí teče voda. Měl jsem za to, že Sviní potok vede pod lázněmi,“ řekl Evžen Jirkl, kterého redaktor Deníku v místě rekonstrukce oslovil. V tomto případě jde o potok Bystřice, který teče z Dubí, pod zem je svedený u Zemské ulice v Trnovanech. Sviní potok se do něj vlévá až v Šanově. Poté pokračuje společný tok opět podzemním korytem přes Prosetice do Bystřan.

Kvůli rekonstrukci je v daném místě Teplic omezený provoz. Palackého ulice je v úseku mezi ulicí 14. října a dětským hřištěm v Klicperově ulici neprůjezdná. Uzavírka má trvat až do půlky prosince. Řidiči tak musí využívat objízdnou trasu Fügnerovou ulicí přes Metelkovo náměstí do ulice 14. října a Klicperovou ulicí zpět do Palackého. Chodci místem projdou po chodníku podél základní školy.

Koryto Bystřice pod Teplicemi nabízí historicky zajímavá místa. Na jedné z výztuží je například umístěný štítek Bezirk Teplitz 1905, který datací označuje dřívější správní obvod.

V případě oprav na Metelkově náměstí jde o dlouhodobě plánovanou investiční akci. Havarijní stav koryta řeší Povodí Ohře o kousek dál. U Kamenných lázní se začala bortit klenba. Práce pokračují také v další části Bystřice. Stavební firma opravuje pro Povodí Ohře pozemní koryto v Kozlíkách. Opěrné zdi se po desetiletích bez zásadnější údržby drtily a zanášely dno. Kamenná zeď lemující koryto je místy přes dva metry vysoká. Podle Svejkovského z Povodí Ohře zde mají práce skončit v září.