Sýpky z éry socialismu byly delší dobu nevyužívané a patřily už jen k technickým zajímavostem této části Chráněné krajinné oblasti Českého středohoří. „Jsou to jediná kovová sila na obilí široko daleko,“ řekl odborník na likvidaci kovových staveb Jiří Chadima, který ve čtvrtek 11. ledna řídil demoliční stroj. Ten dosud zboural šest konstrukcí.

V pátek 11. ledna padly k zemi další dvě sila a do úterý 16. ledna by mohly být rozřezány na kusy, pro které si přijede nákladní auto z kovošrotu. „Když se nic nepokazí, tak bychom chtěli být se vším hotovi do konce ledna,“ dodal Chadima. Sila dvou velikostí váží přes 13 tun. Všechna skončí jako cenná druhotná surovina v hutích.

S nostalgií, která oživuje vzpomínky, sleduje zánik sýpek Dagmar Balínová, která bydlí hned naproti v rodinném domě. Na kovové monstrum před okny si zvykla. Kdysi se totiž stalo jednou z dominant Mirošovic, spolu se zámkem a kostelem svatého Vavřince. Byl to i neobvyklý orientační bod, industriální symbol domova, který je vidět ze všech stran. Když prý některé mirošovické děti jezdily domů autobusem a zahlédly z dálky na obzoru obří modré válce, křičely „sila, sila!“ a věděly, že brzy uvidí tátu a mámu. Areál také pomáhal k obživě obyvatel.