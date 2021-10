Je to jako za starých časů, když jídlo vozili k lidem i do těch nejmenších vesnic. Pojízdná prodejna Pekařství PeDu začala opět objíždět obce na Bžansku.

Pojízdná prodejna v Mošnově na Teplicku. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Petr Málek

Dodávka s pečivem a dalším sortimentem zajíždí do této lokality v pondělí a ve čtvrtek, vždy podle stejného časového rozvrhu zastávek. V Pytlíkově je od 8 do 8.35 hodin, pak se přesouvá do Lbína, kde stojí od 8.45 do 9.20 hodin. Následuje Lysec 9.30 až 10.15 hodin, Bukovice 10.30 až 10.55 hodin, Mošnov 11 až 11.40 a Lhenice od 11.45 do 12.15 hodin.