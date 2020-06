Zatímco ve Bžanech na plné čáře vyhrál první kolo senátní volby ředitel gymnázia Zdeněk Bergman (SEN 21), v Žalanech voliči nejvíce věřili primátorovi Teplic Hynku Hanzovi (ODS). Sousedský boj o senátora rozhodne v pátek 12. a sobotu 13. června druhé kolo. Byli jsme se v obou obcích podívat. Zjišťovali jsme atmosféru před rozhodujícím duelem. Je to taková předvolební zajímavost.

V katastru Bžan žije okolo 800 lidí. V prvním kole jich z tohoto počtu přišlo volit přibližně 20 %. Zdeněk Bergman od nich s převahou dostal 46,3 % hlasů, nejvíce z dalších obcí Teplicka, kde mu lidé vhodili hlasy. Jeho jméno je v těchto končinách známé možná i proto, že byl řadu let se studenty z gymnázia podepsaný pod místním zpravodajem, který obec vydávala. Podle starostky Ivany Horčicové ho mohou znát především starousedlíci. Kandidát je totiž bžanským rodákem. „Je z naší části Mošnov,“ uvedla.

Zdeněk Bergman svou rodnou ves zmínil také při volební kampani, když se na jeho facebookovém profilu objevila fotografie, na které objímá značku s nápisem vsi. „Tady v Mošnově, které jsou součástí Bžan, jsem se před 60 lety narodil a dodnes tu mám svou rodinu. Bžany jsou tedy moje srdeční záležitost. A jsem moc rád, že všichni milí lidé, které jsem tu potkal, to cítí stejně,“ okomentoval.

„Jako jediný tu má po obci volební plakáty,“ popsal aktuální situaci v Bergmanovo volební baště jeden z obyvatelů Ladislav Pertl. Zda ho také volil, ale neprozradil. Své voliče má ve Bžanech i Hanza.

Vzdušnou čarou dva kilometry za humny leží sousední Žalany. V obci s 500 obyvateli tu v prvním kole zaznamenal největší procentuální přízeň ze všech 34 obcí a měst v okrese Hynek Hanza. Získal na Teplicku svých rekordních 46,75 %.

Poklidná obec Žalany v minulosti vstoupila do podvědomí Teplicka kvůli častým nehodám kamionů, neboť centrem procházela frekventovaná silnice E55. Uklidnění dopravy přišlo po jejím odklonění na obchvat. V úterý dopoledne na ulicích nebylo ani živáčka. Tu a tam se přes náves prohnalo osobní auto. „Tady to žije spíše až odpoledne a o víkendu. Hodně lidí jezdí za prací do Teplic nebo Ústí,“ říkala paní vykukující z okna domu u hlavní silnice. Taková je mezivolební atmosféra.

Podle výsledků prvního kola tu teplický primátor ze všech kandidátů patří k nejvíce oblíbeným, přesto se ale v Hanzovo volební baště kupodivu najdou lidé, kteří toto jméno ani neznají. „Vůbec nevím, kdo to je. Nástupce Kubery? Neznám. Jardu jsem znal osobně, ale Hanza mi nic neříká. Proto také do Senátu nevolím. Na kandidátkách jsou teď lidé, o kterých osobně nic nevím,“ konstatoval Tomáš Řezníček. Podle výsledků volby z 1. kola má ale teplický primátor v Žalanech hodně lidí, kteří ho znají a dávají mu své hlasy.

Připomeňme fakta. Na Teplicku je 34 měst a obcí. Voliči Hynka Hanzy porazili příznivce Zdeňka Bergmana v prvním kole ve 22 případech. V konečném součtu za okres byl mezi oběma postupujícími kandidáty rozdíl necelých 8 procent. (Hanza 29,73 %, Bergman 22,15 %). Pro druhé kolo prakticky vyrovnaná pozice, jenže výsledky z prvního kola se pro rozhodující duel nezapočítávají. „Začíná se od nuly. Uvidíme, ke komu se teď přikloní ti, jejichž kandidáti neuspěli. Snažím se získat jejich hlasy,“ zmínil v rozhovoru pro Deník teplický primátor. Podobně na svou stranu chce ale získat přízeň voličů nepostupivších kandidátů ředitel teplického gymnázia. Rozhodovat budou především Teplice, kde jsou oba z kandidátů v domácím prostředí a kde je voličská základna nejpočetnější.

Druhé rozhodující kolo doplňovacích voleb do Senátu proběhne v okrese Teplice v pátek 12. června od 14 do 22 hodin a v sobotu 13. června od 8 do 14 hodin. Volební účast v prvním kole dosáhla 15,79 %. Voliči dostanou hlasovací lístky obou kandidátů přímo ve volební místnosti. Do urny vhodí pouze jedno vybrané jméno.