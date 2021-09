Padělky za více než půl milionu korun našli celníci při kontrole v prodejně na Cínovci u hranic s Německem. Zboží z pultu prodejny a také ze skladu zabavili.

Kontrola a zajištěné zboží v prodejně na Cínovci. | Foto: Celní úřad Ústí nad Labem

Majitele padělků čeká správní řízení, bude muset zaplatit pokutu. Do dodávky postupně v krabicích naskládali 129 ks parfémů, 43 ks roušek, 31 ks sluchátek, 31 ks textilu, 16 párů obuvi, 14 ks dětských stavebnic, 11 ks dětských hraček. Pokud by se jednalo o originály, vyšplhala by se jejich cena na bezmála 580 tisíc korun.