Oběd nemusí stát majlant. I na Teplicku se dá dobře a levně najíst

Michal Dvořák Šéfeditor pro severní a východní Čechy Napište mi

Levný, přesto však kvalitní oběd? Ne, není to mýtus. I na Teplicku se dají najít podniky, kde se v polední pauze dobře najíte, aniž by vám to vyluxovalo peněženku. Připravte se však na to, že vás nebude obskakovat parta servírek a číšníků. Každá ruka navíc se totiž do ceny jídel výrazně promítá.

Ilustrační foto, výdej jídla. | Foto: Shutterstock