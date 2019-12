Zatím si ale připlatíme. Kubík vody bude od Nového roku v Ústeckém i Libereckém kraji stát 103,39 koruny včetně DPH. Voda tak meziročně podraží o 3,84 koruny. V ceně je promítnuto vodné i stočné.

Co všechno platíme

„Jedná se o platbu za dvě služby,“ vysvětlil generální ředitel SVS Bronislav Špičák s tím, že společnost musí přivést vodu z nádrže nebo vrtu do úpravny, pak z ní vyrobit pitnou vodu, tu rozvést do statisíců objektů, z nich pak odvést odpadní vodu, vyčistit ji a vypustit zpět do přírodního koloběhu.

Z peněz získaných z vodného a stočného SVS financuje obnovu a modernizaci vodárenské infrastruktury. Na co vyšší příjmy společnosti od spotřebitelů půjdou v příštím roce, zatím není jasné. Investiční plán ještě není finálně schválen. „Měl by být zhruba zachován letošní objem investic,“ ujistil však mluvčí SVS Mario Böhme. Letos SVS investovala přes 1,3 miliardy korun celkem do 223 staveb v 10 okresech severočeského regionu.

Podle portálu Naše voda například na Olomoucku zaplatí za kubík vody od Nového roku 87,01 koruny, v západních Čechách dokonce jen 74,32 koruny s DPH. Voda na severu tak zůstává dražší než jinde v zemi. SVS to zdůvodňuje většími nároky na výrobu, odkanalizování a čištění vody kvůli velké územní působnosti. „SVS navíc zdědila značnou část infrastruktury po roce 1989 v zanedbaném stavu a ročně musí do obnovy a oprav investovat stovky milionů,“ dodal už dříve Böhme.

Všichni rovným dílem

V SVS zdůrazňují i to, že cena vody je na celém území její působnosti solidární. „Obyvatelé měst i venkovských oblastí platí za vodu stejně, aniž by se zohledňovaly rozdíly v reálných nákladech mezi jednotlivými místy,“ připomněl dříve mluvčí společnosti. Výslednou cenu hodnotí ve společnosti i tak jako relativně nízkou. „Navzdory rostoucím cenám stavebních prací, energií a lidské práce se daří držet ceny pod hranicí sociální únosnosti, tedy pod dvěma procenty z čistých příjmů domácností v regionu,“ řekl předseda představenstva SVS Tomáš Indra.

Průměrná spotřeba vody na obyvatele severočeského regionu je podle informací SVS 89 litrů za den. Dodávka pitné vody tak v roce 2019 přišla jednoho obyvatele na 4,53 koruny za den. Za její odkanalizování lidé denně zaplatili 4,33 koruny.