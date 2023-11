Pořád létaly rakety. Ukrajinská rodina našla azyl v Teplicích, za šanci je ráda

Nový start se podařil, i když to zpočátku skřípalo. Pětičlenná ukrajinská rodina, která prchla před ruskou invazí, začala nový život v Teplicích. Poté, co se s dalšími pěti lidmi tísnili ve dvoupokojovém bytě, konečně mají důstojné bydlení. Děti zde chodí do školy, jejich táta řídí autobus, máma si aktuálně hledá práci jako kadeřnice. Bez přispění přátel, ale i pomáhajících organizací by to však nešlo.

Lesia a Olexandr v novém bytě. | Foto: Milan Votypka, IOM