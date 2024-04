V řadových domcích v Riegerově ulici mají jasno. „Je to strašné, hrozně nám to vadí,“ říká jedna z trnovanských starousedlic k plánu přestěhovat do dosloužilé trafostanice přes silnici denní centrum pro lidi bez domova z Denisovy ulice v Řetenicích. „Už teď tady v noci máme prostitutky a pasáky, provozují tu ty věci, prezervativy se tu válí, kálí se tu,“ vypočítává starší paní, která si nepřála uvést své jméno, ale redakce ho zná.

„Bydlím tam dlouho, to zařízení je tam jen pár let. A taková kumulace bezdomovců v okolí nikdy nebyla. Pohybují se i v okolí sportovní haly, kam chodí děti,“ tvrdí Sára Rohrbachová, která pracuje jako servírka v kavárně v zavedeném rozlehlém zahradnictví na dohled od trafostanice. Tady je také jedno z podpisových míst čerstvé petice proti zamýšlenému centru pro bezdomovce. Ti by tu měli například mít možnost se umýt, dostat jednoduché jídlo a říct si o radu.

Šéfovi zahradnictví vadí, že tak zásadní záměr nikdo z vedení města předem nekonzultoval ani s místními starousedlíky, ani s podnikateli. Kromě vilek a maloobchodu je přitom v blízkosti trafostanice i škola. „Trnovany jsou hodně komplikovaná část Teplic,“ popisuje Stanislav Dvořák ml. s tím, že se tu soustředí prostituce, drogy a násilí. „Do lokality, která má dost svých problémů, chtějí nastěhovat ještě bezdomovce,“ vadí majiteli zahradnictví, který jedním dechem dodává, že chápe pozitivní snahu o řešení komplikované situace lidí bez domova.

Ale už ne to, že pro ni magistrát nejspíš bez analýzy vybral trafostanici za rohem. „V jiných částech Teplic jsou desítky bezdomovců, tady v Trnovanech jich moc není. Ale prostě se tu uvolnil barák a šlo by na to získat dotaci,“ zlobí Dvořáka, který se podobně jako další starousedlíci obává, že se v okolí budou lidé bez domova koncentrovat i mimo otvírací dobu centra.

Dvořák a další Trnovanští jsou členy výboru čerstvé petice proti zřízení centra, která má za pár dní ze zahradnictví, dalších petičních míst a z volného oběhu formulářů přes 2 tisíce podpisů.

Cíl petentů byl přitom jen tisíc podpisů. Podle Dvořáka si lidé z výboru uvědomují, že petice není pro zastupitele závazná, ale od politiků by bylo arogantní ignorovat takovou sílu nesouhlasu.

Jaké kroky chce výbor podniknout, například jestli a kdy vystoupí s peticí na zastupitelstvu, Dvořák z taktických důvodů neprozrazuje. Deadline pro podání dotace je podle informací Deníku v průběhu srpna. Pokud by politici vyslyšeli „hlas lidu“, nejspíš by museli revokovat usnesení zastupitelstva z února, kdy schválili podání žádosti o dotaci.

Primátor: Obavy rozptýlí reálný provoz centra

Podle primátora Jiřího Štábla jsou obavy starousedlíků do jisté míry předsudečné. Argumentuje pozitivními příklady z jiných měst, kde prý podobná centra bez větších problémů také fungují v sousedství podnikatelské i obytné zóny. Přitom tam třeba byly podobné obavy i petice, které ale potom rozptýlil reálný provoz. „Obavy vnímáme a podrobně popíšeme, jak to bude fungovat,“ slibuje primátor, který má do této chvíle za dostatečné, že magistrát projekt dopředu konzultoval s odbornou veřejností.

Ředitelka organizace Květina, která danou sociální službu poskytuje v současnosti v Řetenicích, rozporuje, že by v okolí stoupl počet bezdomovců. „Nezaznamenávám tam naše klienty mimo otvírací dobu. Nemělo by to ani smysl, když jim v tu chvíli nemáme co nabídnout,“ říká Barbora Bočková s tím, že lidé bez domova nebo v bytové nouzi, kterých je podle odhadu organizace v Teplicích kolem 100-150, jsou nyní po celém městě a klíčové je pro ně zdržovat se u provizorního přístřeší.

