Drtivá většina pekáren v Ústeckém kraji zatím současné ekonomické tlaky ustála, srdnatě s extrémním zvyšováním nákladů v posledních měsících bojují. „Dolehlo to na nás samozřejmě hodně. Nejen energie, ale i mouka a další věci hodně podražily. Museli jsme o něco zdražit, ale nepokrylo to ani zvýšení nákladů. Za elektřinu jsme předtím platili 35 tisíc měsíčně, nyní platíme 80 tisíc a v červenci má údajně přijít další zvýšení cen,” říká Jiří Ondečko z oblíbeného Pekařství U Onďase v Děčíně.

Kdo mohl, zdražil, někteří končí. Pekaři balancují na hraně přežití

Jejich žitný chléb Baltik uspěl v klání Chléb roku, získal třetí místo. I další výrobky mají několik ocenění. U Onďase věří, že se jim i díky kvalitní produkci podaří současnou situaci ustát. „Zatím se s tím nějak pereme. Držíme se. Ale co bude s trhem na podzim, nikdo neví. Je to hodně náročné,” hodnotí Ondečko současnou situaci.

U Onďase museli zdražit, stejně jako ve všech ostatních pekárnách. Podmáslový chléb tam ještě na začátku roku stál 45 korun, nyní už 55. Také v Ranko Vejprty šly ceny nahoru. Musely. Aby tamní pekárna mohla udržet zaměstnance. Pšeničný chléb z 30 na 50, rohlík z 2 na 3 koruny. „Ohromně na nás všeobecné zdražování dolehlo. Vše, co se zdražilo, se nás týká. Vše, co používáme, šlo extrémně nahoru. Je to katastrofa. Mouka, energie, pohonné hmoty, olej, všechny suroviny. Plyn nám zdražili o 178 %, elektřinu o 30 %, mouka šla nahoru o 100 %. Také jsme museli zdražit, zatím průměrně o 15 %,“ vypočítává Marie Benešová z Pekařství Ranko Vejprty. Také ve Vejprtech pevně doufají, že se jim podaří současnou situaci na trhu překonat. „Máme samozřejmě problémy. Snažíme se ale přežít, bojovat. Spousta pekáren ale možná skončí,“ vidí situaci Benešová.

Téměř trojnásobně vyskočily energie Vackovu pekařství v Lounech. I kvůli dalšímu velkému zdražování surovin tam museli zvednout ceny zhruba o 30 %.

„Omezit? Asi sladké“

Zvyšování cen nelibě nesou zákazníci. Pekaři musí balancovat mezi tím, aby se jim výroba zaplatila a zároveň, aby lidé jejich výrobky ještě kupovali. „Pečivo zdražuje opravdu hodně. Samozřejmě se mi to nelíbí, ale chápu, že musí. Jestli to ale takhle půjde dál, budeme si asi více vybírat, co koupit. Třeba sladkého pečiva možná budeme kupovat méně,“ potvrzuje náladu mezi zákazníky Ludmila Kučerová ze Žatce.

Také Pekárna PeDu z Dubí získala za své výrobky v minulých letech několik ocenění. I tam potvrzují, že nárůst cen trápí prakticky všechny pekaře. „Zdražení energií na nás dolehlo, ale asi ne tolik jako na ostatní. Plyn jsme nepoužívali, teprve na něj budeme přecházet. Elektřina nám zdražila zhruba o třetinu, měli jsme dobrou fixaci ceny. Takže nás to trápí, ale dalo se to zvládnout. Horší je to s moukou, ta zdražila hodně. Platíme za ní třikrát tolik, a ještě často není. Museli jsme proto zdražit, v průměru o 22 %,” uvedla spolumajitelka pekařství Petra Müllerová.

I v Dubí vidí složitou situaci na trhu, Pekárně PeDu ale prý zánik rozhodně nehrozí. „Věříme, že si se vším poradíme,” je optimistická Müllerová. Rohlík v Dubí zůstal na ceně 3,50, chléb ale zdražil, z 39 na 49 korun. Nejvíce šly ceny nahoru údajně u sladkého pečiva.

Optimistický je také pekař Michal Oertelt z Mostu. Věří, že se prosadí kvalita. „Budoucnost vidím dobře. Věřím, že si s tím poradíme,” říká. „Dotklo se nás to, samozřejmě, ale nijak výrazně. Energie nám šly nahoru o 20 až 30 %. To se dá zvládnout, nic, s čím bychom si neporadili. Šly ale nahoru také suroviny, zhruba o 50 %. Ale poradili jsme si i s tím, musíme,” dodal. Rohlík v Pekařství Oertelt zdražil od začátku roku z 2,50 na 3,50, chléb Šumava z 32 na 48 korun, nejprodávanější podmáslový chléb podražil o 30 %.