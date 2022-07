Ceny pohonných hmot postupně rostou od jara. Každoroční trend pumpařů, bylo skokově zvednou poplatky za litr benzínu a nafty na dobu dovolených. Letos ale v první den prázdnin zůstala na řadě míst cena stejná jako na konci července. „Byl jsem tankovat poslední den před prázdninami u Olympie, a tak měli Natural 95 za 46,90 korun. Vzal jsem plnou, myslel jsem, že to na prázdniny zase zvednou,“ říkal Karel Hradecký Deníku. Cenu uvedl správně. 30. června skutečně na stojanu na čerpací stanici Prim u Olympie prodávali litr benzínu za 46,90. Když jsme se tam byli podívat za dva dny, v sobotu 2. července, byl stojan s cenami v nezměněné podobě.

To ale neplatilo ve stejné dny třeba naproti přes ulici u pumpy Petrol. Tam v první dny prázdnin nafta zlevnila o korunu na litru. Zlevnila také u značek Shell a ONO. Právě ONO patří na Teplicku k nejlevnějším. Naftu v sobotu 2. července tam prodávali za 45,90 korun.

Srovnávací fotografie v galerii na webu Teplického deníku jasně ukazují cenovou politiku v poslední den školního roku a první dny o prázdninách. Můžete porovnat a podívat se, kde se vyplatí natankovat plnou nádrž před dovolenou.

Na tu už vyrazil autem v pátek 1. července Jan Plzák. Cílovou destinací je Slovinsko. To ale podle Deníkem oslovených cestovních kanceláří nepatří k hitům sezóny. Ti, co vyrážejí po vlastní ose autem, hodně kupovali dovolené v Polsku, Maďarsku a tradiční stálicí je Chorvatsko. „My ale zvolili Slovinsko. Vezeme s sebou psa, tak jsme nechtěli až příliš daleko, třeba do Chorvatska. Slovinsko se nám líbilo, tak jsem vyrazili tam,“ zmínil Jan Plzák k výběru svého letního rekreačního pobytu.

Cestovní kanceláře hlásí enormní zájem o zájezdy k moři. Některé termíny, zejména během letních prázdnin, jsou již vyprodané.