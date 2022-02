V roce 1968 nejprve utekl do Rakouska, odkud se přes Švýcarsko dostal až do Kanady. „Byl jsem vyučeným kuchařem. Mám ale prostě toulavé nohy, byl jsem už v 60 zemích. Kanada se mi líbila dlouho jako stát. Doplatky na léky tam žádné nejsou. Všechno máme hrazené. Obecně to tam funguje mnohem lépe než u nás,“ říká.

Zdroj: DeníkCo ho vedlo zpět? „Už po revoluci jsem hodně pendloval mezi Kanadou a Českem. No a co si budeme říkat, byla v tom ženská. Jednou jsem si prostě řekl, že přeci v tomhle postarším věku nebudu prát, žehlit a vařit si. Tak jsem si tu našel ženskou," vysvětluje.

Do Kanady se vždy rád vrací. Létá tam několikrát do roka. „Stálé bydlení tam sice nemám, ale to není problém. Buď jsem u kamarádů, nebo si tam něco pronajmu,“ uvádí Milan Veselý.

Dům si pořídil v malé vísce na okraji teplického okresu. Koupil ruinu v Červeném Újezdu, kterou postupně přestavěl na rodinný dům. „Patnáct let prázdný barák. Hodně věcí jsem si na rekonstrukci nechal poslat z Kanady. Okna, dveře a další vybavení,“ vypráví. Bývalou hospodu s tanečním sálem předělal na krásné bydlení. Tam, kde se dříve tančilo, má Milan Veselý dnes byt.

Kromě kanadského důchodu, který ho uživí, pobírá část peněz jako důchodce i u nás. „To jsou ale tak dva tisíce, což mi stačí akorát tak na pivo,“ směje se sympatický muž. Má kanadské i české občanství.

Popsal také trnitou cestu, kterou prošel, než se usadil v Červeném Újezdu. „Nejdříve jsem bydlel nějaký čas v Krupce. U kamaráda, který měl hospodu. Pak jsem se dostal do Mostu k paní, která tančila pro mostecké divadlo. Potřeboval jsem totiž nějakou pevnou adresu, protože jsem si z Kanady přivezl pár historických zbraní a ty musely být někde ohlášené. Takže mi ta paní pomohla. Nakonec jsem všechno prodal a nechal jsem si jen kolt, který je dědictví po otci,“ říká senior. Zároveň dodává, že kolt může dodnes nosit u sebe. „Jenže tady u nás to musí být schované, nikdo to na ulici nesmí vidět. Na Floridě? Tam když to naopak není vidět, tak máte průšvih,“ směje se.

Červený Újezd byla náhoda. „Vyšlo mi to. Někdo tu prodával ruinu, tak jsem to vzal. Bylo to za dobré peníze. Žiji tady asi 15 let. S paní jsem v manželství osm let,“ uzavírá Čechokanaďan z malé vísky na Teplicku.