České dráhy zdražují. Jízdné do 70 kilometrů stoupne nejvýše o dvě koruny

Severní Čechy - Cestování s Českými drahami od 10. prosince podraží. Obyčejné jízdné do 70 kilometrů stoupne maximálně o dvě koruny. Zároveň zlevní cestování skupin šesti a více cestujících nebo prázdninové cesty dětí.

Dráhy tak reagují na očekávanou letošní dvouprocentní inflaci. Změna se dotkne i zákaznických a časových jízdenek.

Úprava bude znamenat u obyčejného jízdného (beze slev) pro vzdálenosti 1 – 34 kilometrů zvýšení o 0 – 1 korunu, na vzdálenost 35 – 73 kilometrů zvýšení o 1 až 2 koruny a například na vzdálenost 150 kilometrů bude toto zvýšení ve výši pět korun.

V nabídce nadále zůstanou současné slevy včetně Včasných nebo Akčních jízdenek. Jejich ceny nový tarif sice neřeší, mohou se ale během roku měnit.

Větší slevu získají skupiny šesti a více osob, které objednávají přepravu přes objednávkový systém, nově získají všechny osoby ve skupině slevu 50 procent z obyčejného jízdného, dosud byla sleva 50 procent poskytována až od třetí osoby.

Zlevní prázdninové cesty pro děti díky rozšíření nabídky Jízdenka na léto pro děti ve věku šest až patnáct let, a to v obou variantách s platností 7 a 14 dní v ceně 390, respektive 590 korun.

Dochází ke zrušení dosavadního systému lomeného jízdného. Jízdné za dvakrát pojížděný úsek se bude nově stanovovat ze součtu projetých kilometrů, a tím dojde ke snížení ceny.

Celoročně je zavedena nabídka denního síťového dokladu pro přepravu jízdního kola v ceně 99 korun. Zvýší se jednorázový poplatek za využití úschovy během přepravy z 10 korun na 20 korun.

Dochází ke zvýšení některých přirážek. Například za neuposlechnutí pokynů dopravce nebo porušení přepravních smluvních podmínek se přirážka zvyšuje až na 1000 Kč. V případě úhrady na místě nebo ve stanoveném termínu se cena snižuje na 400 Kč.

Současné ceny jsou platné až do půlnoci 9. prosince 2017 včetně dvouměsíčního předprodeje. To znamená, že za stávající ceny lze zakoupit jízdenky až do začátku února 2018.