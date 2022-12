Zdroj: DeníkDo tradiční akce se zapojí děti ze všech čtyř oddělení. "Sice máme nějakou marodnost, ale mělo by to být 40 dětí," zmínila Bartůňková. Akci zažila ještě jako učitelka ve školce, dnes ji koriguje z pozice ředitelky. "Od začátku se mi to jako projekt Deníku líbilo. Že se takto dají dohromady lidi a společně si zazpívají vánoční koledy. Pro děti je to pěkná akce v adventním čase," dodala.

Na Teplicku se do akce Česko zpívá koledy zapojí více než desítka míst po celém okrese (například se bude od 18 hodin, kdy je hlavní čas na společné koledy, zpívat i na teplickém Benešově náměstí). Kompletní místa můžete najít na webu www.ceskozpivakoledy.cz.