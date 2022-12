VIDEO: Děti od salesiánů přijely zazpívat koledy na Benešák městskou dopravou

Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce valaši a Jak jsi krásné, neviňátko. Pět vánočních koled se první prosincovou středu úderem šesté hodiny večerní rozeznělo napříč celým Ústeckým krajem. A to u příležitosti oblíbené akce Česko zpívá koledy, která se koná podvanácté pod záštitou Deníku ve spolupráci s Českým rozhlasem. Na Teplicku se do projektu zapojila desítka subjektů.

Salesiáni Teplice na Benešově náměstí v Teplicích. | Video: Deník/Petr Málek