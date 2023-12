Celé Česko si společně už potřinácté v řadě zazpívalo koledy. Mohutný chór složený z dětí i dospělých napříč celým Teplickem si zazpíval s Deníkem druhou prosincovou středu řadu vánočních písní. Už během dne se zpívalo v Proboštově, Jeníkově, večer pak v Bílině, také v obcích. Zapojili se i v Teplicích. Po celé republice se lidé sešli na téměř 800 místech.

Už dopoledne se sešly děti z MŠ Pastelka v Proboštově u vánočně nazdobeného stromečku. K akci Deníku a Českého rozhlasu se Proboštovští připojují pravidelně. „Mateřská škola Proboštov se jako každý rok ráda zúčastnila akce Česko zpívá koledy. U betléma na zahradě si společně celá školka zazpívala české známé vánoční koledy a děti si akci moc užily“ uvedla za školku Anna Roučková.

V Jeníkově se dokonce při akci Česko zpívá koledy děti vžily do postaviček v betlému, a vánoční koledy rozjely v divadelním stylu. Paráda. Večer se pak lidí sešli například v Bílině a na několika místech v Teplicích.

Zdroj: DeníkLidé napříč Českou republikou se opět v jeden okamžik u koled společně setkali díky unikátnímu projektu Česko zpívá koledy. Letos šlo už o třináctý ročník. Na pořadu byly tyto vánoční písně: Nesem vám noviny, Půjdem spolu do Betléma, Narodil se Kristus Pán, Pásli ovce valaši, Rolničky a Vánoce, Vánoce přicházejí.

Lidé z Teplicka zpívali z Deníkem i v zahraničí. Třeba až v Austrálii zazněly vánoční koledy Nesem vám noviny a Půjdem spolu do Betléma v podání Miloše Krulíka. U protinožců přibývá od léta, kdy tam vyrazil na brigádu. Nakonec se tam rozhodl strávit i čas vánoční. „Budu poprvé mimo domov na Vánoce, ale je to pro mě výzva. Tady se to prý slaví jinak, tak jsem zvědav, co mě tu čeká. Koledy jsem zpíval sám, nikoho jsem tu k tomu nepřemluvil,“ směje se muž z Teplic.

Po dvou covidových letech se oblíbená akce vloni opět vrátila na náměstí a vsi. V roce 2020 a 2021 to nebylo kvůli vládním nařízením reagujícím na epidemiologickou situaci možné. Vloni se akce líbila, nejinak to podle prvotních ohlasů bylo letos.

Pokud jste se z jakýchkoli důvodů nemohli zúčastnit osobně, a přesto byste si chtěli zanotovat, ani to není překážkou. Koledy si můžete zazpívat z pohodlí svého domova i zpětně, díky záznamu z akcí.

Tradiční akce Deníku s názvem Česko zpívá koledy dává už třináct let lidem možnost užít si hezký podvečer s nejbližšími a příjemně se předvánočně naladit zpěvem oblíbených českých koled. Ve stejný okamžik se po celé zemi i za jejími hranicemi setkají tisíce lidí a zpívají jako jeden hlas.

Nápad, kdy se lidé sejdou, aby si společně užili předvánoční čas bez shonu, ve frontách v obchodních centrech, ale naopak při milé příležitosti společném zpívání vánočních koled, se zrodil v západních Čechách před 13 lety. Díky Deníku se rozšířil do celého Česka a stal se oblíbenou každoroční tradicí. A zpívá se i za hranicemi země. Každý rok se k ní totiž připojují i krajané napříč celým světem. Zpívá se ve Španělsku, Řecku, Turecku, ale například i v Kataru nebo v Americe.

