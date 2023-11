Už ve středu 13. prosince v 18 hodin se lidé na Teplicku potkají s Deníkem na akci Česko zpívá koledy. Sílu okamžiku opět zažijí všichni, kdo se v předvánočním čase do celorepublikové akce zapojí. V jeden čas totiž z mnoha míst země zazní stejná šestice vánočních písní a koled. Třináctý ročník oblíbené akce Česko zpívá koledy se blíží každým dnem. Přijďte také.

Česko zpívá koledy v NC Fontána v roce 2019. | Video: Deník

Jako obvykle se tak stane za podpory žáků a učitelů místních škol. „Těšíme se na to každý rok. Letošní ročník nebude žádnou výjimkou. Děti zazpívají u stromku na naší zahradě,“ uvedla ředitelka MŠ Pastelka v Proboštově Marcela Bartůňková. Podobně se zapojí také děti ze školky v Jeníkově. „Všichni se tu zapojíme moc rádi,“ sdělila ředitelka Jana Baumgartlová. Do letošního ročníku se přihlásili například také lidé z Bíliny. Zpívat bude i mladý středoškolský dívčí pěvecký sbor ACG CHÓR.

Zdroj: DeníkZpívat se bude také na řadě náměstích. Pokud tam nemůžete, zazpívejte si třeba jen doma v nejužším rodinném kruhu. Tak jako to udělá Ladislava Pokorná z Teplic. „Nechce se mi nikam ven, doma je doma. Ale zazpíváme si v rodině. Beru to jako takové nasávání vánoční atmosféry,“ řekla. Zpívání koled miluje už od dětství, přivedla ji k tomu tehdy babička na venkově.

Akci Česko zpívá koledy Deník pořádá už 13. rokem. Letos se lidé napříč Českou republikou společně potkají znovu poté, co se minulý rok tato oblíbená akce po pauze během dvou covidových let vrátila na česká náměstí, do kostelů a na další místa v živé podobě. Mohutný chór zazpívá druhou prosincovou středu šest vánočních koled a písní. Letos to budou Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce valaši, Rolničky a Veselé Vánoce. Kompletní texty těchto koled najdete na webu www.ceskozpivakoledy.cz, kde je ve formátu pdf ke stažení zpěvník. V den konání texty také vyjdou ve všech regionálních vydáních Deníku.

Teplice mění model Vánoc. Trhy budou na kolonádě, hned vedle podia a kluziště

Na webu najdete i mapu se seznamem míst všech koledových setkání. Ačkoli se jejich počet už v polovině listopadu přiblížil k číslu 200, máte možnost vyplnit jednoduchý formulář a přihlásit další místo v okolí svého bydliště. Nápad, kdy se lidé sejdou, aby si společně užili předvánoční čas bez shonu, ve frontách v obchodních centrech, ale naopak při milé příležitosti společného zpívání vánočních koled, se zrodil v západních Čechách před 13 lety. Díky Deníku se rozšířil do celého Česka a stal se oblíbenou každoroční tradicí. A zpívá se i za hranicemi země. „Nejdále se koledy rozezněly v hlavním městě Kataru,“ prozrazuje Jitka Peroutková, marketingová ředitelka Deníku.